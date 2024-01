Bia Haddad Maia avança nas duplas do Aberto da Austrália

Ao lado da americana Taylor Townsend, a tenista brasileira venceu as russas Aliaksandra Sasnovich e Anna Blinkova por 2 sets a 0

David GRAY / AFP Bia Haddad Maia vence nas duplas e segue em busca de um bom desempenho no Aberto da Austrália



A tenista brasileira Bia Haddad Maia conquistou uma vitória nas duplas e avançou para as oitavas de final do Aberto da Austrália, ao lado da americana Taylor Townsend. Elas derrotaram as russas Aliaksandra Sasnovich e Anna Blinkova por 2 sets a 0. Agora, Bia e Townsend se preparam para enfrentar a russa Alexandra Panova e a espanhola Cristina Busca na próxima fase do torneio. Por outro lado, o tenista brasileiro Rafael Matos não teve a mesma sorte nas duplas. Ao lado do colombiano Nicolás Barrientos, eles foram derrotados pelo uruguaio Ariel Behar e o checo Adam Pavlasek por 2 sets a 0. No primeiro set, Matos e Barrientos perderam por 6/3. Já no segundo set, eles levaram o jogo para o tiebreak, mas não conseguiram fechar e foram derrotados por 11/9, encerrando sua participação no torneio.