Por falta de segurança, Gloria Groove encerra Bloco das Gloriosas em SP

PM recomendou o encerramento do desfile antes do previsto após empurra-empurra na Faria Lima

TABA BENEDICTO/ESTADÃO CONTEÚDO Cantora precisou encerrar o bloco duas horas antes devido à superlotação



O Bloco das Gloriosas, da cantora Gloria Groove, precisou ser encerrado antes do horário previsto neste sábado, 18, em São Paulo, por falta de segurança. A decisão foi da Polícia Militar depois que a apresentação precisou ser paralisada por tumulto e empurra-empurra. Em nota, a PM esclareceu que “recomendou ao município o término antecipado do “Bloco das Gloriosas”, que aconteceu na tarde deste sábado (18) na Avenida Faria Lima. A orientação teve o objetivo de resguardar a segurança da população devido à alta concentração de pessoas em um só local”. O bloco atrasou em 1h por causa da chuva e estava previsto para terminar às 19h, mas foi encerrado pouco antes das 17h. De cima do trio, a drag queen informou. “Vamos embora para casa em segurança, porque quero muito que a gente continue se encontrando nesses anos. Por favor, muito cuidado ao saírem. Cuidado com os pertences de vocês, fiquem perto dos seus amigos”, disse.