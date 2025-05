Green Day anuncia shows no Brasil após apresentação no The Town

Os fãs brasileiros de Green Day podem comemorar. A banda, que já tinha apresentação confirmada no The Town 2025, anunciou nesta quinta-feira (29), dois shows extras no país. As novas datas contemplam Rio de Janeiro e Curitiba. O grupo norte-americano subirá ao palco do festival, em São Paulo, no dia 7 de setembro. Logo depois, seguirá para o Rio de Janeiro, onde se apresentará no Estádio Nilton Santos, no dia 9 de setembro. Já no dia 12, encerrará a passagem pelo Brasil com um show em Curitiba, na Ligga Arena.

No Rio, os ingressos vão custar a partir de R$ 175 (cadeira superior, meia-entrada) até R$ 4.090 no pacote Vip (inteira). Em Curitiba, os valores variam entre R$ 215 (cadeira superior, meia) e R$ 4.120 no Vip (inteira).