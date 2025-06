Shakira diz que ‘ser imigrante nos EUA é angustiante’ e Billie Joe critica Trump durante show

Diversos artistas expressaram apoio às manifestações contra a política migratória do atual governo americano

Montagem: Reprodução/Instagram/fallontonightbts e @billiejoearmstrong A cantora colombiana Shakira e o cantor Billie Joe, do Green Day, são vozes contra a política migratória de Trump



A cantora colombiana Shakira compartilhou com a “BBC News” suas preocupações como imigrante nos Estados Unidos, revelando que vive em um estado de “medo constante”. A artista criticou a abordagem de Donald Trump em relação à imigração, enfatizando a importância de um tratamento mais humano para todos os imigrantes. Apesar de ter se sentido bem-vinda ao se mudar para Miami, a situação política atual a deixou apreensiva. “Ser imigrante nos EUA hoje é angustiante”, declarou.

O vocalista Billie Joe Armstrong, da banda Green Day, também se manifestou contra as políticas de Trump, descrevendo seu governo como “fascista”. Ele expressou apoio aos protestos que ocorrem em Los Angeles, que se opõem às operações de imigração. Durante um show do famoso grupo de punk rock do qual é vocalista, Armstrong incentivou a mobilização dos manifestantes e criticou a atuação do ICE, a agência responsável pela fiscalização de imigração.

Os protestos em Los Angeles estão se intensificando, levando a uma resposta das autoridades. A Guarda Nacional recebeu autorização para realizar operações antiprotesto, o que gerou ainda mais tensão na cidade. Tom Morello, integrante da banda Rage Against The Machine, se juntou aos manifestantes, convocando a população a se unir em defesa dos direitos dos imigrantes e a lutar contra a repressão.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA