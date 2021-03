Gretchen diz que ‘levou um toco’ quando conheceu o atual marido e dá detalhes do casamento na pandemia

Cantora também revelou que cobraria ‘um salário digno’ de R$ 50 mil para apresentar um programa de TV dando dicas ao público

Reprodução/Instagram/carolmarquesfotografia Gretchen falou de como conheceu Esdras e se casou durante a pandemia



Desde o início da pandemia, a cantora Gretchen está morando no Brasil e, nesse tempo, ela se casou com o músico Esdras de Souza, com quem mora atualmente em Belém do Pará. O relacionamento comentou quando a cantora foi convidada para acompanhar o Círio de Nazaré. “Conheci ele tocando saxofone. Ele é músico da Fafá de Belém e ela me convidou para fazer um show com a banda dela. Eu fui ao ensaio e sentei ao lado dele, comecei ver ele tocar e depois contratei ele”, contou a artista em entrevista ao Pânico nesta quinta-feira, 25. Esdras foi a novidade que Gretchen levou ao bloco Agrada Gregos, em São Paulo. O saxofonista tocou ao vivo acompanhado da batida eletrônica do bloco.

Antes de oficializar a relação, a artista disse que “levou um toco” do atual marido. Esdras, que também fez participação no Pânico, começou contando: “A gente estava se preparando para o show, ela sentou do meu lado. Pensei: ‘Que responsa’. Eu não conseguia me concentrar na partitura com ela ali, porque quando ela chega parece que tem um fogo em volta dela. No show, não sabia se olhava ela dançando ou se lia a partitura. Em um momento ela disse: ‘Eu vou casar com você’”, falou Esdras. Rindo, Gretchen acrescentou: “E ele me respondeu: ‘O máximo que eu posso é te dar um abraço’”.

Com a pandemia, eles se aproximaram e, diferente de muitos casais que acabaram se separando nesse período, a cantora disse que esse convívio só fortaleceu a relação. “Foi aí que a gente viu que poderia casar. Terminou o carnaval dia 26 de fevereiro, eu embarcaria para a França no dia 30 de março, mas quando veio a pandemia eu estava em Belém e lá ainda não tinha nenhum caso de Covid-19 e em São Paulo já tinha um monte. O Thammy falou para eu ficar em Belém porque viria a São Paulo para embarcar para a França. Começamos a ficar juntos e é ficando 24 horas por dia juntos é que dá para ver se dá para casar.”

Em seu 18º casamento, Gretchen disse que não liga para as críticas: “Eu não me acho louca, eu só não me privo de ser feliz. Não interessa se vai ser bom, se vai dar certo, porque se você não tentar você não vai saber. Sou do tipo que prefiro dizer: ‘Olha, eu me arrependi’. Do que: ‘Ah, e se eu tivesse feito e fosse bom?’”. A cantora contou que sua história de vida inspira muitas mulheres e chegou a fazer um curso de coach para atender as pessoas em uma clínica que abriu com Esdras, que é musicoterapeuta. A artista revelou que tem vontade até de apresentar um programa para compartilhar suas experiências e ajudar os telespectadores ao vivo, mas deixou claro que, para isso, quer receber uma boa remuneração. “Um salário digno hoje para eu poder sobreviver e pagar minhas contas é R$ 50 mil. Estou falando de uma realidade pensando em como o mundo está hoje, já que não estou fazendo shows.”