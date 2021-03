‘Acordei na maior gritaria, cheio de fuzil e arma na cara’, diz MC alvo de operação policial

MC Léo da Baixada, MC Salvador da Rima e MC Ryan SP desabafaram nas redes sociais e afirmaram que não são bandidos para serem investigados em ação contra o tráfico de drogas em São Paulo

Reprodução/Instagram/mcleodabaixada/25.03.2021 MC Léo da Baixada usou as redes sociais para falar que teve a casa invadida por policiais



Cantores de funk divulgaram nas redes sociais que foram surpreendidos pela Polícia Civil de São Paulo nesta quinta-feira, 25, com mandados de busca e apreensão que, segundo o jornalista Luiz Bacci, estão relacionados a uma operação policial sobre o tráfico de drogas, que estaria patrocinando esses artistas. Procurada pela Jovem Pan, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) confirmou a operação, mas preferiu não se pronunciar sobre o envolvimento dos cantores na ação. “A Polícia Civil realiza uma operação vinculada a uma investigação sobre tráfico de drogas e associação ao tráfico. Policiais de todas as delegacias seccionais do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DECAP) estão cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão na capital, região metropolitana e litoral sul de São Paulo”, informou a SSP em nota.

MC Léo da Baixada deu detalhes do ocorrido nos stories do Instagram: “Hoje, 5 horas da manhã a polícia civil arrombou a porta do meu apartamento, onde moram comigo meus filhos pequenos (uma delas autista), minha esposa e meus pais e reviraram tudo! Levaram meu celular e meus pertences, até agora eu não entendi direito de tudo isso, pois não tenho envolvimento com nada errado. Desde os meus 14 anos, eu canto funk e, mesmo sem entender ainda, minha família teve que passar por todo esse constrangimento de acordar na maior gritaria, cheio de fuzil e arma na cara. Mas Deus sabe de tudo, Deus vê tudo! Ultimamente está acontecendo várias coisas na minha vida, mas vou ser forte, pois sei que Deus tem um propósito nisso tudo”.

O mesmo aconteceu com MC Salvador da Rima, que também se pronunciou: “Hoje de madrugada, os policiais também invadiram a casa da minha sogra, mas eu não estava lá, porque não moro lá. Por que será que tudo isso está acontecendo? A gente só canta, nada mais que isso, MC não é bandido. Se for verdade que existe alguém envolvido com o tráfico, esse alguém não somos nós que escolhemos cantar para não fazer nossas mães chorarem e, principalmente, nunca tivemos ciência de nada desse tipo. Espero que tudo seja esclarecido, essa perseguição está pior do que antigamente, ditadura moderna é o que estamos vivendo”.

MC Ryan SP deu um relato similar: “MC não é bandido! O que é isso, meu Deus? Esta madrugada, a polícia civil foi atrás de mim no apartamento que eu morava atrás de mim falando que eu tenho vínculo ou algo do tipo com coisa erra. Isso não está certo e meus advogados já estão em cima. Tenho certo vamos sair disso. Não sou só eu que estou nisso, tem uma ‘caralhada’ de MC’s envolvidos”. De acordo com Bacci, MC Brinquedo e MC Pedrinho também estariam na mira dessa operação.