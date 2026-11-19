Jogo foi disponibilizado para a maioria das plataformas às 00h00 desta quinta-feira (19)

O mercado global de entretenimento vivencia um dos momentos mais marcantes de sua história com o lançamento oficial de Grand Theft Auto VI (GTA VI), nesta quinta-feira (19). Desenvolvido pela Rockstar Games e publicado pela Take-Two Interactive, o título chega após 13 anos de expectativa desde a estreia de GTA V, em setembro de 2013. A chegada do novo capítulo mobiliza milhões de fãs ao redor do mundo, reescreve parâmetros de consumo no setor de videogames e gera impactos econômicos sem precedentes antes mesmo de chegar às prateleiras.

Mesmo antes de ser liberado aos jogadores, GTA VI estabeleceu números impressionantes de comercialização e engajamento digital. Levantamentos da consultoria de análise de mercado Sensor Tower indicavam que, até 12 de novembro de 2026, o jogo já acumulava 11,27 milhões de unidades vendidas em pré-vendas digitais, movimentando cerca de US$ 1,09 bilhão. Até o dia 17 de novembro, o volume de reservas saltou para aproximadamente 15,88 milhões de cópias digitais, gerando uma receita estimada em US$ 1,54 bilhão.

Apesar de a Rockstar e a Take-Two não divulgarem balanços formais de pré-venda, o CEO da Take-Two, Strauss Zelnick, confirmou publicamente que as reservas superaram amplamente as expectativas iniciais. Os resultados projetam que o jogo supere o recorde de seu antecessor, GTA V, que arrecadou US$ 1 bilhão em seus primeiros três dias no mercado em 2013.

Nas plataformas de vídeo e redes sociais, o interesse público atingiu patamares inéditos:

Visualizações no YouTube: Relatório publicado pela plataforma em novembro de 2026 aponta que conteúdos sobre GTA VI ultrapassaram 40 bilhões de visualizações , somando análises, teorias e reações.

Relatório publicado pela plataforma em novembro de 2026 aponta que conteúdos sobre GTA VI ultrapassaram , somando análises, teorias e reações. Primeiro Trailer Oficial (dezembro de 2023): Registrou mais de 93 milhões de exibições em 24 horas , estabelecendo o recorde histórico no YouTube para vídeos não musicais.

Registrou mais de , estabelecendo o recorde histórico no YouTube para vídeos não musicais. Segundo Trailer Oficial (maio de 2025): Superou 475 milhões de visualizações no primeiro dia, somando interações em diferentes redes digitais.

Roteiro do jogo

A narrativa principal de GTA VI transporta o jogador para o estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida. O mapa marca o aguardado retorno a Vice City, metrópole inspirada em Miami e famosa na franquia por sua estética urbana, praias e luzes de neon.

A trama acompanha a jornada de Jason Duval e Lucia Caminos, um casal envolvido com o universo do crime. A dinâmica de parceria e confiança mútua entre ambos fica no centro da experiência narrada, especialmente após um assalto aparentemente simples dar errado e lançar a dupla em uma conspiração criminosa ao longo de Leonida.

A Rockstar Games reforça sua célebre identidade de sátira social retratando os excessos da sociedade moderna:

Redes Sociais e influenciadores: representação ostensiva do consumo de vídeos virais, busca por fama rápida e exposição digital no cotidiano da população.

representação ostensiva do consumo de vídeos virais, busca por fama rápida e exposição digital no cotidiano da população. Consumismo: Paródia de marcas, veículos e produtos da cultura pop norte-americana.

Paródia de marcas, veículos e produtos da cultura pop norte-americana. Personagens excêntricos: Eventos absurdos, noticiários fictícios e figuras peculiares espalhadas pelo mundo aberto.

Evolução técnica

No campo da jogabilidade, GTA VI introduz avanços significativos na mecânica de mundo aberto. O título permite a alternância direta de controle entre Jason e Lucia, inclusive em sequências de ação, perseguições policiais e confrontos intensos.

O ambiente de jogo abrange desde áreas urbanas e litorâneas até estradas interestaduais, regiões rurais e ecossistemas naturais variados. A inteligência artificial dos personagens não jogáveis (NPCs) e o comportamento da cidade foram desenvolvidos para reagir de forma orgânica às ações do jogador, criando eventos espontâneos e a sensação de um universo vivo. Graficamente, o jogo faz uso total do processamento dos consoles modernos, trazendo iluminação avançada, física de fluidos e vegetação e expressões faciais detalhadas.

Estreia oficial

A estreia oficial do título ocorre nesta quinta-feira (19). No Brasil, os horários e formas de acesso variam conforme a plataforma:

PlayStation 5 / PlayStation 5 Pro: liberação nativa à 00h (horário de Brasília) nesta quinta, com suporte a carregamento rápido via SSD, áudio 3D e resposta tátil pelo controle DualSense.

liberação nativa à nesta quinta, com suporte a carregamento rápido via SSD, áudio 3D e resposta tátil pelo controle DualSense. Xbox Series X|S: liberação nativa à 00h (horário de Brasília) nesta quinta-feira.

liberação nativa à nesta quinta-feira. Xbox One (via Xbox Cloud Gaming): acesso liberado às 03h da manhã (horário de Brasília) de quinta-feira. Por não possuir versão nativa, o jogo roda por transmissão em nuvem utilizando as configurações gráficas equivalentes às do Xbox Series S.

acesso liberado às de quinta-feira. Por não possuir versão nativa, o jogo roda por transmissão em nuvem utilizando as configurações gráficas equivalentes às do Xbox Series S. PlayStation 4: não possui versão nativa nem suporte ao jogo.

não possui versão nativa nem suporte ao jogo. PC (Computadores): a Rockstar Games ainda não anunciou a data de lançamento para a plataforma Windows.

Preços no Brasil

Nas lojas digitais brasileiras, as edições de GTA VI estão disponíveis nos seguintes valores:

Edição Padrão (Standard): comercializada por R$ 449,90, inclui o jogo completo e bônus de pré-venda. Edição Ultimate: comercializada por R$ 549,90, inclui o jogo completo e um pacote com veículos exclusivos, armas, vestuários e estabelecimentos comerciais para os dois protagonistas.

As edições físicas vendidas no varejo acompanham um código para download digital em embalagem comemorativa, sem disco físico. O pré-carregamento dos arquivos nos consoles foi iniciado em 10 de novembro.

A proporção da estreia atinge o mundo real: na própria cidade de Miami, empresas e autoridades locais organizaram ações promocionais aproveitando a estética de Vice City. Após sofrer adiamentos durante o desenvolvimento — mudando sua previsão inicial de 2025 para maio de 2026 e, posteriormente, para novembro —, a Rockstar Games conclui uma das maiores campanhas de lançamento do entretenimento global, consolidando GTA VI como um marco econômico e cultural da década.

*texto produzido com auxílio de IA