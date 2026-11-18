GTA VI será lançado no Brasil nesta quinta-feira (18), a partir da meia-noite, para PlayStation 5 e Xbox Series X e S

O Miami Heat vai “se vestir” de GTA VI nesta quarta-feira (18). Com uniformes especiais desenhados com as cores de Vice CIty, cidade fictícia do jogo inspirada em Miami, a franquia vai receber o Milwaukee Bucks, a partir das 21h (de Brasília), pela NBA, com a quadra decorada com referências ao jogo de videogame mais esperado dos últimos anos.

GTA VI será lançado no Brasil nesta quinta-feira (18), a partir da meia-noite, para PlayStation 5 e Xbox Series X e S. Para aproveitar o embalo, o Heat fez uma parceria com a Rockstar Games, produtora do jogo, e mudou toda a estética da quadra do Kaseya Center, sem influenciar no desempenho dos jogadores nesta noite.

“A NBA é uma referência na criação de ações que aproximam marcas e torcedores, e agora também explora a conexão entre o esporte e o universo dos games”, afirma Victor Schildt, CFO da Recoma, empresa brasileira especializada em infraestrutura esportiva há 47 anos.

“O Miami Heat utilizará uma tecnologia de pisos esportivos que também fornecemos para os Jogos Olímpicos do Rio 2016, com um sistema de amortecimento que garante desempenho e segurança aos atletas. Essa iniciativa mostra como a infraestrutura esportiva pode contribuir para experiências que vão além das quadras”, acrescentou Schildt.

Além de toda uma decoração, o jogo desta noite terá ações interativas com torcedores, que terão acesso à venda das peças de roupas que serão utilizadas de maneira especial pelos atletas da franquia.

GTA VI é o retorno da franquia mais lucrativa da história dos videogames desde o GTA V, lançado há 13 anos. O jogo estrela os protagonistas Jason Duval e Lucia Caminos em uma história que se passa no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida.