Guarda Civil é baleado durante tentativa de assalto em São Paulo

Agente de 46 anos reagiu a abordagem de criminosos que queriam levar sua moto na zona sul; suspeitos fugiram e caso é investigado como tentativa de roubo

  • 23/08/2025 20h13 - Atualizado em 23/08/2025 20h14
Um guarda civil metropolitano (GCM) de 46 anos foi baleado no rosto durante uma tentativa de assalto na noite de sexta-feira (22) na região do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o agente estava de folga e conduzia sua motocicleta quando foi abordado por três criminosos em duas motos por volta das 22h. Ao reagir à ação, foi atingido pelos suspeitos, que fugiram sem serem identificados.

O GCM foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Campo Limpo, onde passou por cirurgia. Com ele estavam a arma de fogo, munições, documentos, carteira funcional, celular e uma quantia em dinheiro.

O caso foi registrado como tentativa de roubo pelo 11º Distrito Policial (Santo Amaro), que requisitou perícia. A Guarda Civil Metropolitana e a Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência.

