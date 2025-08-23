Mulher é presa por embriaguez ao volante após bater em carro parado e derrubar árvore na zona sul de São Paulo
Segundo a SSP, a motorista apresentava olhos vermelhos, fala enrolada e falta de equilíbrio; ela admitiu consumo de bebidas alcoólicas e foi presa após pagar fiança
Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante na madrugada deste sábado (23) por dirigir embriagada e provocar um acidente na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O caso ocorreu por volta da 1h, na rua Joaquim Távora, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). De acordo com a pasta, a motorista estava acompanhada do marido, que também apresentava sinais de embriaguez. Ela perdeu o controle do veículo, um Jeep Renegade, e atingiu um carro estacionado, uma placa de sinalização e uma árvore, que acabou sendo derrubada.
Imagens registradas no local mostram o SUV com a parte frontal destruída, o capô amassado e o airbag acionado. A cena também exibia cones de sinalização e a presença de agentes de trânsito. Segundo a SSP, a motorista apresentava olhos vermelhos, fala enrolada e falta de equilíbrio.
Ela admitiu ter consumido bebidas alcoólicas em dois estabelecimentos e recusou o teste do bafômetro, mas autorizou a coleta de sangue para exame. O caso foi registrado como embriaguez ao volante no 27º Distrito Policial (Campo Belo). A mulher foi liberada após pagar fiança.
