Mulher é presa por embriaguez ao volante após bater em carro parado e derrubar árvore na zona sul de São Paulo

Segundo a SSP, a motorista apresentava olhos vermelhos, fala enrolada e falta de equilíbrio; ela admitiu consumo de bebidas alcoólicas e foi presa após pagar fiança

Reprodução/TV Globo Jeep Renegade destruído após acidente na rua Joaquim Távora, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo



Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante na madrugada deste sábado (23) por dirigir embriagada e provocar um acidente na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O caso ocorreu por volta da 1h, na rua Joaquim Távora, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). De acordo com a pasta, a motorista estava acompanhada do marido, que também apresentava sinais de embriaguez. Ela perdeu o controle do veículo, um Jeep Renegade, e atingiu um carro estacionado, uma placa de sinalização e uma árvore, que acabou sendo derrubada.

Imagens registradas no local mostram o SUV com a parte frontal destruída, o capô amassado e o airbag acionado. A cena também exibia cones de sinalização e a presença de agentes de trânsito. Segundo a SSP, a motorista apresentava olhos vermelhos, fala enrolada e falta de equilíbrio.

Ela admitiu ter consumido bebidas alcoólicas em dois estabelecimentos e recusou o teste do bafômetro, mas autorizou a coleta de sangue para exame. O caso foi registrado como embriaguez ao volante no 27º Distrito Policial (Campo Belo). A mulher foi liberada após pagar fiança.

