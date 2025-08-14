Homem não consegue tirar aliança do dedo e é baleado por assaltante na Grande SP

Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio no 5° Distrito Policial de Osasco; polícia faz diligências para identificar e prender o autor do crime

Um caminhoneiro de 39 anos foi baleado por não conseguir tirar a aliança do dedo para entregar ao ladrão. Após os disparos, o homem caiu na rua e o criminoso fugiu de moto. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (13), em Osasco, na Grande São Paulo, quando a vítima passeava com o cachorro. Uma câmera de segurança registrou a abordagem.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como tentativa de latrocínio no 5° Distrito Policial de Osasco. A polícia faz diligências para identificar e prender o autor do crime. Segundo o boletim de ocorrência, o homem retornava de um passeio com seu cachorro e estava em frente à sua casa quando foi abordado pelo suspeito em uma motocicleta. Ele não levava celular, nem outros objetos de valor.

O assaltante, que portava uma mochila de entrega, exigiu que ele entregasse a aliança. As imagens mostram que o caminhoneiro tenta, mas não consegue retirar o anel do dedo. Quando o suspeito interfere para puxar o anel, a vítima se atraca com o ladrão.

As imagens mostram o suspeito fazendo uma sequência de disparos, enquanto o caminhoneiro tenta correr, cambaleia e acaba caindo. O atirador sobe na moto e foge. Segundo o registro policial, o assaltante fugiu sem levar a aliança.

A vítima foi atingida no quadril, no abdômen e no braço direito. O homem baleado foi socorrido por populares e levado ao Pronto-Socorro Santo Antônio, onde recebeu atendimento. Ele foi transferido depois para o Hospital Antônio Giglio e está fora de perigo.

Idoso é baleado no rosto no mesmo dia

Em outro caso, na manhã do mesmo dia, também em Osasco, um homem de 69 anos foi baleado no rosto por um motociclista armado quando passeava com seu cachorro, na Rua Laranjeiras, no bairro Cidade das Flores. A vítima, Eduardo Faglione, retornava para casa quando foi abordado pelo criminoso.

Após ser atingido, ele ficou caído na rua até a chegada da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para transportar a vítima para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. Não há informações sobre o estado de saúde. Segundo a SSP, um suspeito de ter atirado contra o idoso foi preso e a moto, que tinha a placa clonada, foi apreendida.

