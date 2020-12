Iggy Azalea critica ex Playboy Carti por desmarcar Natal com a família

Cantora acusou rapper de estar com outra mulher: ‘Eu nunca decidiria fazer algo por minha própria vontade que significasse perder um momento marcante com meu filho’, escreveu

Instagram/Iggy Azalea/Playboi Carti Iggy, o filho Onyx e o rapper Playboy Carti



A cantora Iggy Azalea criticou publicamente o seu ex, o rapper Playboi Carti, por não ter passado o Natal com o filho deles, Onyx, de apenas seis meses. De acordo com a artista, Playboi Carti teria planejado férias com a família há dois dias e cancelou em cima da hora. Ela insinuou, ainda, que ele estaria com outra mulher. “Este homem planejou férias com a família inteira há 48 horas e espero que esta mensagem chegue até você, garota. Embora você tenha se escondido da minha governanta em um armário, então não é como se você tivesse qualquer dignidade, eu acho”, escreveu em sua página oficial do Twitter.

Segundo Iggy, a mulher com quem o rapper estaria passando o tempo é a mesma que ele a traiu durante “toda a sua gravidez”. “‘Imagine não viajar com sua família no Natal, mas ter a garota que você traiu na minha gravidez inteira na festa do seu álbum e magicamente eu e meu filho não podemos mais vir para o Natal? LIXO”, tuitou. “Eu nunca decidiria fazer algo por minha própria vontade que significasse perder um momento marcante com meu filho e se você fizer isso, você é um lixo”, continuou Iggy. Ela lamentou, ainda, que ele “tenha lançado o seu álbum”, mas não possa “ao menos ir ao Natal com o seu filho”, acusando o rapper de ligar mais para a sua nova música do que para Onyx. A cantora afirmou, ainda, que “não havia falado nada por muito tempo”, pois sabe que a internet “não ficaria ao seu lado” e que ela é “odiada”. “Mas Natal? E essa p… orgulhosa de você nos stories dela? Eu acobertei por muito tempo esperando que você pudesse fazer melhor”, escreveu.

And I’ve not said anything (and could say much more) for the longest time because I know the net won’t side with me & that I’m hated. But Christmas? And this bitch “proud” of you in her stories? Lmfaooo

I’ve covered for so long hoping you’d do better.

a lot of women relate. — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) December 25, 2020