Imagine Dragons anuncia show extra en São Paulo; veja data

Imagine Dragons confirma show extra em São Paulo para 1º de novembro devido à alta demanda por ingressos.

Reprodução/Instagram/@imaginedragons Imagine Dragons vai se apresentar em São Paulo em outubro e novembro



A banda Imagine Dragons confirmou um show adicional em São Paulo, marcado para o dia 1º de novembro, logo após a apresentação já programada para o dia 31 de outubro, no estádio de São Paulo. Essa nova data foi anunciada devido à alta demanda por ingressos para o evento anterior. Os ingressos para o show extra estarão disponíveis para compra a partir da próxima quinta-feira, dia 17, através do site ticketmaster.com.br. Para os clientes do Santander Select e Private Banking, haverá uma pré-venda exclusiva na terça-feira, dia 15. Já os demais clientes do Santander poderão adquirir os ingressos a partir de quarta-feira, dia 16.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os preços dos ingressos variam, com opções que vão de R$ 245 para a meia-entrada na arquibancada até R$ 1.800 para a entrada inteira na área do PIT. Essa faixa de preços reflete a popularidade da banda e a expectativa em torno dos shows. Além das apresentações em São Paulo, a Imagine Dragons também se apresentará em outras cidades brasileiras, incluindo Belo Horizonte no dia 26 de outubro e Brasília no dia 29 de outubro.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA