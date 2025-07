Fabiano Menotti sobrevive a capotamento de carro e tranquiliza fãs: ‘Livramento’

Apesar do capotamento do veículo, cantor não sofreu ferimentos e seguiu para um show em Cordeiro, no estado do Rio de Janeiro

Reprodução/Instagram/@fabianomenotti Fabiano Menotti sofreu um acidente de carro em rodovia de Minas Gerais



O cantor Fabiano Menotti, que faz dupla com César Menotti, passou por um susto no último domingo (13) ao se envolver em um acidente de carro na BR-040, nas proximidades de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Apesar do capotamento do veículo, ele não sofreu ferimentos e seguiu para um show em Cordeiro, no estado do Rio de Janeiro, naquela mesma noite. Em um vídeo que compartilhou do camarim, Fabiano expressou sua gratidão pelas mensagens de apoio e orações que recebeu dos fãs. Ele descreveu o episódio como um “livramento” e ressaltou a importância de realizar a apresentação como uma forma de agradecer pela vida e pela proteção que recebeu.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O acidente aconteceu quando o cantor tentou desviar de um carro que freou abruptamente à sua frente, resultando em uma colisão lateral com outro veículo, que era dirigido por um policial militar fora de serviço. Apesar do capotamento, todos os envolvidos estavam conscientes e fora dos carros quando os bombeiros chegaram ao local. Um integrante da equipe de Fabiano teve um corte leve na mão, mas optou por não buscar atendimento médico. O motorista do outro carro também não precisou de cuidados médicos. Este incidente marca o segundo acidente envolvendo a equipe da dupla; no ano anterior, o ônibus da dupla se envolveu em uma colisão em Minas Gerais, mas felizmente sem deixar feridos graves.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA