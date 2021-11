Indira Nascimento faz duas apresentações no Sesc Bom Retiro

O Sesc Bom Retiro, em São Paulo, promove nos dias 3 e 4 de dezembro o espetáculo “Ensaio para ter voz” com a atriz e multiartista Indira Nascimento. O experimento cênico convida ao diálogo e ao pensamento sobre como existir em nossa sociedade atual, a partir da perspectiva emocional de uma Mulher Negra. O trabalho é a extensão de uma pesquisa poética audiovisual iniciada em 2016 que a própria Indira escrevia, dirigia e atuava. Em apresentação solo, a dramaturgia mescla ficção e realidade e aborda questões políticas sobre a experiência do corpo negro numa sociedade racista, a partir da subjetividade. Indira, que atuou na série brasileira ‘3%’, da Netflix, também assina a direção e concepção do espetáculo. O corpo-câmera, operação de luz, de projeção e de som são de Gustavo Mendes. A produção de Otávio Bontempo/Bomtempo.co.

Os ingressos do espetáculo custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia e credencial plena) e serão vendidos a partir da próxima terça-feira, 30, a partir das duas horas da tarde, no portal do Sesc. A partir do dia 1º de dezembro, os ingressos também passam a ser vendidos presencialmente pela Rede Ingresso Sesc. Todas as unidades do Sesc no estado de São Paulo é exigem o comprovante de vacinação contra a Covid-19, com duas doses ou dose única, e documento com foto para permitir a entrada do público.