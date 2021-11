André Gonçalves não tem como pagar dívida e vai cumprir a prisão domiciliar, diz advogado

Ator, que usará uma tornozeleira eletrônica por 60 dias, aguarda notificação do TJ de Santa Catarina

Divulgação/Record André Gonçalves vai cumprir prisão domiciliar por dívida de pensão alimentícia



O ator André Gonçalves ainda não foi notificado pela Justiça de Santa Catarina e aguarda isso para cumprir o mandado de prisão domiciliar – no qual terá que usar uma tornozeleira eletrônica por 60 dias. O artista, de 46 anos, foi condenado pela falta de pagamento da pensão alimentícia de Valentina, de 18 anos, filha do seu relacionamento com a atriz Cynthia Benini. Sylvio Guerra, advogado do artista, disse à Jovem Pan que seu cliente não pagou a dívida, que atualmente está em R$ 352 mil, pois está há alguns anos desempregado. “Esse processo se arrasta desde 2017, em São Paulo, quando Valentina tinha 14 anos. O André foi funcionário da Rede Globo por mais de 20 anos, então as pensões dos três filhos eram descontadas mensalmente na folha de pagamento. Quando ele foi demitido, em 2016, evidente que não tinha mais de onde descontar a pensão. Ele está desempregado desde então.”

Além de Valentina, André também é pai de Manuela, de 23 anos, fruto do seu relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz, e de Pedro Arthur, de 19 anos, da relação com a atriz Myrian Rios. O advogado do ator declarou que mesmo desempregado, ele depositava o valor referente a pensão quando fazia trabalhos esporádicos, como peças de teatro, e também quando participou do quadro “Dança dos Famosos”, no “Domingão do Faustão”. Sylvio também contou que, por sua orientação, André já procurou Cyntia algumas vezes para tentar uma negociação. “Ela jamais flexibilizou e não demonstrou intenção de fazer um acordo. O único bem que André tinha, uma motocicleta, foi penhorado para garantia da dívida e estamos nesses cinco anos convencendo o juiz de São Paulo pela não determinação da medida extrema, que é a prisão. Cyntia já vinha requerendo através de seus advogados a prisão de André. Em São Paulo, ela não conseguiu”, disse.

Cyntia entrou com uma nova ação contra o pai da sua filha quando se mudou para Santa Catarina com a família. Mais uma vez, ela teria pedido a prisão do ator. “Eu apresentei minha defesa e o juiz entendeu que ele está mesmo desempregado. A intenção dele é pagar, mas sem emprego ele não consegue no momento”, concluiu o advogado, que considera a determinação da prisão domiciliar uma vitória da sua defesa. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) informou que a ação realmente tramita em Santa Catarina. Procurado pela Jovem Pan, o TJ-SC disse que não pode passar informações do processo, pois ele segue em segredo de Justiça. André, que está casado com a atriz Danielle Winits desde 2016, privou suas redes sociais e ainda não falou publicamente sobre o assunto.