Marco Pigossi assume namoro com diretor italiano: ‘Chocando zero pessoas’

Marco Calvani tem 40 anos, mora nos Estados Unidos e é irmão de um ator italiano de fama internacional

O ator Marco Pigossi assumiu nas redes sociais que está vivendo um relacionamento com o diretor italiano Marco Calvani. Na noite de quinta-feira, 25, ele postou uma foto com o namorado nos stories do Instagram celebrando o Dia de Ação de Graças, feriado popular nos Estados Unidos, e escreveu: “Chocando um total de zero pessoas (risos)”. Calvani também se manifestou e postou a mesma foto no seu feed do Instagram. “Obrigado por isso”, disse. O protagonista de “Cidade Invisível”, da Netflix, comentou: “Sempre”. Essa é a primeira vez que o casal aparece junto nas redes sociais. Em novembro do ano passado, Calvani postou uma foto em que só o ator aparece celebrando e ao lado de uma mulher que está balançando a bandeira LGBTQIA+. Na legenda, o diretor escreveu: “O amor venceu”. Muitos brasileiros começaram a especular nos comentários da publicação se o casal já estava junto nessa época.

Quem é o namorado de Marco Pigossi?

Calvani tem 40 anos e é italiano, mas atualmente está morando em Nova York, nos Estados Unidos, assim como Pigossi. Ele começou sua carreira como ator e se tornou diretor em 2002. Ele já ganhou prêmios como dramaturgo e teve peças encenadas no circuito Off-Broadway. O diretor também dá aulas de redação e atuação nos Estados Unidos. O italiano também é fundador e diretor do “Mixò”, que é um centro cultural com sede em Roma que busca reunir jovens atores e escritores ao redor do mundo. Ele também faz parte do “Dramatists Guild of America”, que é uma organização para dramaturgos, compositores, escritores e letristas envolvidos com o teatro norte-americano. O diretor é irmão do famoso ator italiano Luca Calvani, , que esteve no elenco de “Um Bom Rapaz” (2009), “Quando em Roma” (2010) e Poised (2018).