Ingressos para show extra de Taylor Swift em SP custam mais de R$ 12 mil na internet

Entradas serão vendidas oficialmente a partir de 19 de junho no site Tickets For Fun

Reprodução/Instagram/taylorswift Taylor Swift se apresenta em novembro deste ano no Brasil



Os ingressos para o show extra da cantora americana Taylor Swift em São Paulo já custam mais de R$ 12 mil em plataformas não oficiais. As novas datas de apresentações são dias 19 de novembro, no Rio de Janeiro, um dia após a data original do dia 18, além de 24 de novembro, em São Paulo, um dia antes das duas apresentações já marcadas pela artista. No entanto, a pré-venda dos ingressos desses shows extra, que serão comercializado por meio do site Tickets For Fun, vão começar apenas no próximo dia 19, a partir das 10 horas, para clientes C6 Bank Mastercard. Já a venda geral acontecerá três dias depois, no dia 22 de junho. As apresentações fazem parte da The Eras Tour, turnê mundial que reúne os principais momentos da carreira da cantora. As entradas para os shows extras foram disponibilizadas, nesta terça-feira, 13, na Viagogo, um site de revenda. Contudo, nesta quarta-feira, 14, os ingressos não aparecem mais como disponíveis. “Brevemente à venda”, diz uma aba do site. Até o momento, a Tickets For Fun não se manifestou sobre o caso. Na Viagogo, havia bilhetes para diferentes setores. O mais caro custava R$ 12.075. Oficialmente, os ingressos na Tickets For Fun custam entre R$ 190 e R$ 1.050. Além disso, entradas para as datas já esgotadas também estão disponíveis na plataforma de revenda. O Viagogo é um site revenda de ingressos de shows e festivais. Para vender um ingresso na plataforma, é necessário fazer um cadastro simples, com informações do evento. Os valores dos bilhetes são determinados pelos vendedores, conforme a demanda.