Ingressos para shows de Taylor Swift esgotam em 20 minutos; SP e Rio terão apresentações extras

Novas apresentações acontecerão nos dias 19 e 24 de novembro; vendas gerais devem começar no dia 22 de junho

Reprodução/Instagram/taylorswift Taylor Swift fará três shows no Brasil e novembro deste ano



Os ingressos para os três shows da cantora americana Taylor Swift esgotaram em 20 minutos. As vendas gerais começaram nesta segunda-feira, 12, e mobilizaram milhões de fãs da cantora. Segundo o portal de compras, os ingressos se esgotaram por volta das 10h20 da manhã, mas a fila continuou aumentando, chegando a 1,9 milhão de pessoas para os dois shows em São Paulo e a 900 mil para as apresentações no Rio de Janeiro. Por causa da alta demanda do público, a T4F anunciou duas novas datas de apresentações de Swift, sendo uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. A nova apresentação na capital fluminense foi marcada para o dia 19 de novembro, um dia após a data original do dia 18. Já em São Paulo, o novo show acontecerá no dia 24 de novembro, um dia antes das duas apresentações já marcadas pela cantora. A pré-venda para clientes C6 Bank Mastercard começará no dia 19 de junho, enquanto a venda geral acontecerá três dias depois, no dia 22 de junho. As apresentações fazem parte da The Eras Tour, turnê mundial que reúne os principais momentos da carreira da cantora.