Internada há uma semana, Claudia Alencar passará por cirurgia na coluna

Quadro de saúde da atriz de 73 anos é grave, mas estável

Reprodução/Instagram/@claudiaalencaroficial Atriz Claudia Alencar está internada há uma semana em razão de uma infecção bacteriana



Claudia Alencar, de 73 anos, passará por uma cirurgia na coluna lombar neste domingo, 24. A atriz está internada em um hospital da zona sul do Rio de Janeiro desde o último domingo, 17, por conta de uma infecção bacteriana. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista. Segundo comunicado, o estado de saúde de Claudia, que é grave, segue estável. “O quadro é grave, porém, estável. Hoje, será feita uma cirurgia na coluna lombar, uma reabordagem de ferida operatória”, informou a equipe da atriz, em nota.

Ainda de acordo com o comunicado, ocorrerá uma análise da secreção encontrada no local para saber qual é a bactéria que causou o problema. Claudia fez uma série de trabalhos na TV ao longo das décadas de 1980, 1990 e 2000. Um dos seus personagens de maior destaque foi Laura, na novela Tieta (1989), escrita por Aguinaldo Silva e baseada no clássico homônimo de Jorge Amado. O próximo trabalho de Claudia será em Beleza Fatal, novela produzida pela HBO Max com previsão de estreia para o próximo ano. O elenco também conta com nomes como Camila Pitanga, Camila Queiroz e Reynaldo Gianecchini. O mais recente papel de Claudia Alencar na TV foi a participação na novela Rock Story, exibida no horário das 19 horas pela TV Globo.

*Com informações do Estadão Conteúdo