Intérprete de Tarzan na TV, Joe Lara morre após acidente de avião

Ator e outras seis pessoas, incluindo sua esposa, Gwen Lara, estavam em uma aeronave que caiu em um lago no Tennessee, nos Estados Unidos

Reprodução/Instagram Investigação foi instaurada para apurar as causas do acidente



O ator Joe Lara, que ficou conhecido pela interpretação do personagem Tarzan na televisão, morreu, neste domingo, 30, após a queda de um avião em um lago no Tennessee, nos Estados Unidos. Outras seis pessoas estavam na aeronave, entre elas, a esposa do artista, Gwen Lara, de 66 anos. “Nossos esforços passaram de um esforço de resgate para um esforço de recuperação. Não estamos mais procurando vítimas vivas neste momento”, disse o capitão Joshua Sanders, responsável pelo resgate, à revista Variety. As autoridades locais instauraram uma investigação para apurar o que causou o acidente. Segundo informações preliminares, a queda ocorreu pouco depois da decolagem, no fim da manhã do sábado, 29.

Nascido em San Diego, na Califórnia, Joe Lara tinha 58 anos e interpretou Tarzan no filme “Tarzan in Manhattan”, de 1989, e na série “Tarzan: The Epic Adventures”, exibida entre 1996 e 1997. O ator também participou de outros cinco filmes de ação: “American Cyborg: Steel Warrior”, de 1993, “Steel Frontier”, de 1995, “Warhead”, de 1996, “Armstrong”, de 1998 e “Doomsdayer”, de 2000. Em 2009, ele lançou um álbum de música country chamado “Joe Lara: The Cry of Freedom”. Joe e Gwen estavam casados desde 2018. A esposa do artista ganhou notoriedade por ter criado um programa de emagrecimento baseado na fé.