Sob forte calor, Tarado Ni Você leva multidão às ruas de São Paulo em homenagem a Caetano Veloso

Tradicional bloco paulistano homenageou os 50 anos dos álbuns ‘Jóia’ e ‘Qualquer Coisa’; foliões relataram que os pontos de hidratação eram insuficientes e que as garrafas se esgotaram rapidamente

NINO CIRENZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Foliões participaram do desfile do Bloco Tarado ni Você na Avenida São João, no centro da cidade de São Paulo



O bloco Tarado Ni Você desfilou neste sábado (1º) pelo Centro de São Paulo, reunindo milhares de foliões para celebrar a obra de Caetano Veloso. Em sua 11ª edição, o bloco homenageou os 50 anos dos álbuns “Jóia” e “Qualquer Coisa”. O evento carnavalesco contou com muita música, fantasias irreverentes e forte calor, com termômetros registrando até 33°C.

A concentração teve início às 9h no cruzamento das avenidas Ipiranga e São João, famoso na música “Sampa”. O bloco saiu por volta das 11h, com cerca de 40 minutos de atraso, e levou alegria às ruas com um repertório que incluiu sucessos como “Qualquer Coisa” e “Sampa”. As cores azul e amarelo, em referência à capa do álbum “Jóia”, marcaram a vestimenta dos foliões.

Diante do calor intenso, a Prefeitura de São Paulo distribuiu água em pontos estratégicos, como a Praça da República e o Shopping Light. No entanto, foliões relataram que os pontos de hidratação eram insuficientes e que as garrafas se esgotaram rapidamente. Fantasias criativas também chamaram a atenção. Um grupo homenageou a influenciadora Gracyanne Barbosa, famosa por sua dieta rigorosa, usando caixas de ovos na cabeça para simbolizar sua restrição alimentar no “Big Brother Brasil.”

O bloco, além de ser uma celebração musical, também teve um tom político. Em cima do trio, organizadores falaram sobre a censura imposta à capa de “Jóia” durante a ditadura militar. Durante o desfile, foliões entoaram o coro “sem anistia”, em referência ao debate sobre o 8 de Janeiro. O Tarado Ni Você se consolidou como um dos blocos mais tradicionais do Carnaval paulistano, valorizando a cultura brasileira e a ocupação do espaço público. O evento transcorreu sem grandes incidentes, apesar de falhas pontuais no som do trio elétrico no início do desfile, que foram rapidamente resolvidas.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA