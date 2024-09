Iza se prepara para show especial no Rock in Rio com line-up exclusivamente feminino

Grávida de oito meses, cantora terá seu médico particular nos bastidores, bem como uma ambulância de prontidão

A cantora Iza se prepara para uma apresentação especial no Rock in Rio, marcada para a próxima sexta-feira (20). A cantora, que está grávida de oito meses, terá um camarim adaptado para suas necessidades, incluindo uma poltrona confortável. Além disso, seu médico particular estará presente nos bastidores para garantir seu bem-estar durante o show. Uma ambulância dedicada exclusivamente a ela, pronta para qualquer eventualidade.

O show de Iza faz parte de um line-up inédito no festival, que no dia 20 contará apenas com artistas femininas. Entre as atrações do Palco Sunset, além de Iza, estarão Gloria Gaynor, Tyla, Luedji Luna, Tássia Reis e Xânia França. No Palco Mundo, o público poderá conferir performances de grandes nomes como Ivete Sangalo, Cyndi Lauper, Karol G e Katy Perry.

Este evento representa um dos últimos compromissos de Iza antes do nascimento de sua filha, Nala, fruto do ex-relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. A expectativa em torno de sua apresentação é alta, especialmente considerando a importância do festival e a relevância das artistas que se apresentarão.

