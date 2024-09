Justiça decide que integrantes originais do Charlie Brown Jr. podem usar o nome da banda

Alexandre Ferreira Filho alegava que ele era o único proprietário da marca

Alexandre Ferreira, filho do falecido e eterno Chorão, não obteve sucesso em sua tentativa judicial de barrar os integrantes originais do Charlie Brown Jr., Marcão Britto e Thiago Castanho, de utilizarem o nome da banda em suas apresentações. A decisão da Justiça foi desfavorável a Alexandre, que alegava ser o único detentor da marca. O tribunal analisou o caso e concluiu que o pedido de Alexandre carecia de fundamento. A Justiça reconheceu que Marcão e Thiago, como fundadores do Charlie Brown Jr., têm o direito de continuar se apresentando sob o nome que ajudaram a criar.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile