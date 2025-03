‘Já dá para decretar o Carnaval em todo o país’, brinca Lula em rede social

Presidente, que está no Uruguai para a posse de Yamandú Orsi, lembrou a importância de se proteger do sol e manter a hidratação durante as festividades

Ricardo Stuckert/PR Lula viajou ao Uruguai para a posse do presidente Yamandú Orsi



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma postagem informal em suas redes sociais sobre o Carnaval em todo o Brasil. Ele aproveitou a oportunidade para lembrar a importância de se proteger do sol e manter a hidratação durante as festividades, incentivando todos a se divertirem de maneira responsável. “Já dá para decretar o Carnaval em todo território nacional, né?”, brincou o petista em seu perfil no X (antigo Twitter).

Na última sexta-feira (28), Lula esteve presente na cerimônia de posse do novo presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, que ocorreu em Montevidéu. O retorno do presidente brasileiro a Brasília está programado para este sábado (1º_. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre sua agenda durante o período de Carnaval.

Além de Lula, outros líderes políticos também estão se envolvendo nas celebrações. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está em Macapá, enquanto o prefeito de Recife, João Campos, participou do famoso bloco Galo da Madrugada. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes realizou a tradicional entrega das “chaves da cidade” ao Rei Momo, simbolizando o início das festividades cariocas.

Já dá para decretar o Carnaval em todo território nacional, né? Usem protetor solar, bebam muita água e divirtam-se com responsabilidade e respeito. Boas festas! 🎉 — Lula (@LulaOficial) February 28, 2025

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA