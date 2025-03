Milhões de foliões celebram o Galo da Madrugada no Recife

Uma das apresentações mais marcantes foi a do cantor pernambucano João Gomes, que estreou no bloco prestando homenagem a Chico Science

MARLON COSTA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Galo da Madrugada, o maior bloco de Carnaval de rua do mundo, desfila pelas ruas do centro do Recife



O Galo da Madrugada, maior bloco de Carnaval do mundo, reuniu mais de 2,5 milhões de foliões neste sábado (1º), no Recife. Desde 1975, o bloco é uma tradição na cidade e conta com um desfile de mais de nove horas, embalado por mais de 30 trios elétricos e orquestras regionais. Nem a chuva desanimou os foliões, que lotaram as ruas ao som do frevo. Na Avenida Dantas Barreto, guarda-chuvas e capas de chuva improvisadas coloriram o cenário enquanto os trios passavam.

Uma das apresentações mais marcantes do Galo foi a do cantor pernambucano João Gomes, que estreou no bloco prestando homenagem a Chico Science, ícone do manguebeat. Vestindo chapéu e calça inspirados no artista, Gomes emocionou o público ao cantar “A Praieira”, um dos maiores sucessos de Science. Na noite anterior, o cantor já havia interpretado a canção durante seu show no Marco Zero. Chico César, Michel Teló, André Rio e Priscila Senna, Pabllo Vittar e Gloria Groove também estão entre as atrações. O bloco se encerra às

Com o tema “Pernambuco: do Galo ao Bacalhau, Viva o Carnaval”, o Galo da Madrugada reafirmou sua grandiosidade e importância na cultura carnavalesca brasileira, proporcionando momentos inesquecíveis aos foliões.

