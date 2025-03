Leandra Leal celebra volta ao Cordão da Bola Preta após ausência no Carnaval devido à gravidez

Atriz se mostrou entusiasmada com seu retorno ao bloco, que este ano traz como tema ‘Rio, Eu te Amo’

Reprodução/Instagram/@leandraleal A atriz Leandra Leal com sua fantasia para o bloco Cordão da Bola Preta, um dos mais populares do Rio de Janeiro



Leandra Leal fez sua reestreia no Carnaval carioca ao participar do tradicional Cordão da Bola Preta, após um período afastada por conta da gravidez. A atriz se mostrou entusiasmada com seu retorno ao bloco, que este ano traz como tema “Rio, Eu te Amo”, uma homenagem à Cidade Maravilhosa. A artista, que é mãe de Damião, fruto de seu relacionamento com o fotógrafo Guilherme Burgos, estava radiante ao reassumir seu lugar na folia. Para a ocasião, Leandra optou por uma fantasia preta e branca, que refletia seu estilo e alegria.

“Me sinto super honrada em ser porta-estandarte do maior e melhor bloco de carnaval do Brasil”, comemorou a atriz, célebre por papéis como a prostituta Kellen, na minissérie “Justiça”, e empregada doméstica Maria do Rosário, em “Cheias de Charme”. “E ainda, no aniversário da minha cidade, meu Rio. Meu amor. Eu estou muito feliz de retomar o meu posto no meu bloco. Bom carnaval”, desejou Leandra.

Durante os preparativos para o desfile, a atriz se organizou para garantir que seu bebê, que ficou em casa com sua filha Júlia, de 10 anos, estivesse bem — a mais velha foi adotada durante seu casamento com o empresário e ativista cultura Alê Youssef. Leandra armazenou leite materno, demonstrando seu comprometimento com a maternidade mesmo enquanto se divertia no Carnaval. A presença de Leandra Leal no Cordão da Bola Preta foi um dos destaques do evento, que atraiu foliões de todas as idades.

