Jaquelline Grohalski é a grande campeã de ‘A Fazenda 15’ e fatura prêmio de R$ 1,5 milhão

A décima quinta edição do reality show ‘A Fazenda’ chegou ao fim com a vitória de Jaquelline Grohalski

Reprodução / Instagram @Jaquelline Apresentadora Adriane Galisteu ao lado da campeã Jaquelline



A peoa Jaquelline Grohalski é a grande campeã do reality show A Fazenda 15 com 56,17% dos votos do público. O anúncio foi feito pela apresentadora Adriane Galisteu na noite de quinta-feira, 21, e consagrou a campeã com o prêmio de R$ 1,5 milhão. O segundo lugar ficou com o artista André Gonçalves, que obteve 25,77% dos votos, o terceiro com a ex-jogadora de vôlei Marcia Fu com 12,78% e o quarto com o influenciador WL Guimarães, com 5,28%. Jaquelline é conhecida por também ter participado do Big Brother Brasil 2018, edição na qual ela foi a segunda eliminada em um paredão com Mahmoud Baydoun e Gleici Damasceno. Ela é natural de Rondônia e biomédica.

Durante o programa, os peões tiveram a oportunidade de rever seus familiares e antigos participantes do reality. A trajetória de cada finalista também foi revista por vídeos antes da grande vencedora ser anunciada. Uma das surpresas foi a participação de Rachel Sheherazade, que não havia sido mencionada em nenhuma lista divulgada anteriormente. Outros participantes, como Cesar Black, Kally Fonseca, Radamés, Tonzão, Yuri também marcaram presença e deixaram sua marca no programa.