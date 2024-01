Jared Leto é deixado de lado em foto com Joaquin Phoenix e Barry Keoghan em reunião de Coringas

Durante o Globo de Ouro 2024, ator foi excluído de uma foto com os outros dois atores que interpretaram o mesmo personagem em diferentes filmes

Reprodução / Instagram @keoghan92 "Apenas rindo", diz a legenda da foto publicada por Barry Kheogan no Instagram



O ator americano Jared Leto, de 52 anos, foi excluído da “reunião de Coringas” em uma foto publicada por Barry Keoghan, de 31 anos, em seu perfil no Instagram. O registro entre Barry e Joaquin Phoenix, de 49 anos, foi feito durante a cerimônia do Globo de Ouro 2024. Keoghan interpretou o Coringa em “The Batman” (2022), mas sua cena foi cortada da versão final do filme. Já Phoenix deu vida ao personagem no longa “Coringa” (2019).

Apesar de também ter interpretado o Coringa, Leto não apareceu na imagem ao lado dos dois atores. O cantor e ator estava presente no Globo de Ouro 2024 e deu vida ao personagem em “Esquadrão Suicida” (2016) e na versão estendida de “Liga da Justiça” lançada em 2021. Barry Keoghan terá a oportunidade de encarnar o Coringa novamente na continuação de “The Batman”, que ainda não tem previsão de lançamento. Já Joaquin Phoenix poderá ser visto mais uma vez na pele do vilão em “Joker: Folie à Deux”, com estreia marcada para outubro de 2024.