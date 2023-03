Após receber alta hospitalar, Rita Lee anuncia lançamento de nova autobiografia

Obra está na pré-venda e será lançada oficialmente no dia 22 de maio; na sexta-feira, 4, cantora deixou o hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internada desde o dia 24 de fevereiro

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Em 2016, cantora lançou o livro "Rita Lee: Uma Autobiografia"



A cantora e estrela do rock Rita Lee anunciou o lançamento de sua nova biografia nesta terça-feira, 7. Em seus perfis nas redes sociais, a cantora oficializou o lançamento de “Outra Autobiografia” para o dia 22 de maio, sendo que a pré-venda já começou. O título faz referência à obra “Rita Lee: Uma Autobiografia“, lançado pela cantora em 2016. No Instagram, Rita divulgou a capa do livro e um uma breve descrição da obra. “Quando decidi escrever Rita Lee: Uma autobiografia (2016), o livro marcava, de certo modo, uma despedida da persona ritalee, aquela dos palcos, uma vez que tinha me aposentado dos shows. Achei que nada mais tão digno de nota pudesse acontecer em minha vidinha besta. Mas é aquela velha história: enquanto a gente faz planos e acha que sabe de alguma coisa, Deus dá uma risadinha sarcástica”, disse a cantora. Recentemente, Rita foi internada no Hospital Albert Einstein, mas recebeu alta na última sexta-feira, 4, deixando a unidade de saúde.