Joana Prado, ex-feiticeira e agora pastora, gera polêmica ao falar de mulher ‘impura’ da Bíblia

Internautas criaram memes e criticaram as falas de Joana Prado

Reprodução/Redes sociais/@joanapradob Joana Prado causa polêmica ao falar sobre "mulher impura" nas redes



Joana Prado, a ex-feiticeira do programa H, de Luciano Huck na década de 90, deu o que falar no último final de semana. A empreendedora e agora pastora, publicou nas redes socias um vídeo falando sobre a “mulher impura”. Em um dos trechos do vídeo, Joana fala da passagem bíblica da mulher que sangrava. “Ela era tida como impura. Ela não podia nem estar no meio da sociedade. Mas a fé dela era tão grande, que ela foi no meio da multidão. E ela sabia que só em encostar nas vestes de Jesus, ela ia ser curada. Quando ela encosta nas vestes de Jesus, além de ser curada, ela se torna filha. Ela era mulher impura. A fé dela fez com que ela se tornasse filha de Deus”. Na legenda da postagem ela continuou refletindo e falando sobre a mulher. “Você é filha de Deus ou simplesmente criatura Dele? Sua fé está em Cristo ou nas circunstâncias? Você sabia que sem fé é impossível agradar a Deus? Tenha fé, minha amiga.”, escreveu.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

As falas de Joana não repercutiram muito bem na web e internautas criticaram a postagem. “Fico impressionada como ela e outros comentários aqui não percebem como essa narrativa é discriminatória e segregativa.”, salientou uma mulher. “Falar é fácil! Quero ver devolver todo o dinheiro corrigido das playboy vendidas em forma de caridade a uma organização de preservação das árvores que foram mortas pra fazer as revistas”, alfinetou outra.