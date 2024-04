Criptomoeda na mira da Disney e Nubank: gigantes estão ‘apostando’ neste ativo barato que pode surfar alta do Bitcoin – conheça

Esta criptomoeda já disparou mais de 27.000% em 3 anos, mas custa menos de US$ 2 e ainda pode entregar retornos bem atraentes; analista explica a tese completa

Adobe Stock Existem mais de 23.000 criptos no mercado, e algumas são capazes de entregar valorizações de três, quatro e até cinco dígitos



Os investidores de Bitcoin (BTC) estão tendo um ano bem animador. A criptomoeda mais famosa do mundo já superou a marca dos US$ 70 mil e, só nos últimos 12 meses, acumula um retorno de 150%. Mas a verdade é que, embora essa valorização seja atrativa, existem outros criptoativos que entregaram altas ainda maiores… Engana-se quem acha que o bitcoin é o único ativo digital que coloca dinheiro no bolso e que vale a pena investir. Ao todo, existem mais de 23.000 criptos no mercado. São as chamadas altcoins – criptomoedas alternativas ao bitcoin. Algumas delas são capazes de entregar valorizações de três, quatro e até cinco dígitos, com muito mais facilidade e em menor tempo.

Um exemplo de altcoin é a Solana (SOL). Enquanto em 2023 o BTC teve um ganho de +160%, Solana rendeu mais de 4 vezes: 800%. Percebe a diferença? Não entenda mal: todo investidor deveria ter uma parcela de Bitcoin em sua carteira de investimentos, de acordo com o especialista de criptoativos Valter Rebelo, da Empiricus Research. O especialista é responsável pela Exponential Coins, carteira de criptomoedas que acumula 1.979% de retorno desde 2019, e defende a estratégia de diversificação em cripto.

Afinal, é claro que o Bitcoin pode te fazer ganhar dinheiro a longo prazo. Rebelo e outros especialistas acreditam que a moeda tem capacidade de chegar a US$ 100 mil nesse ciclo de bull market. No entanto, tenha em mente que são as altcoins as criptomoedas capazes de transformar uma pequena quantidade de dinheiro em grandes fortunas. E é justamente por isso que o especialista da Empiricus indicou recentemente uma altcoin que vale a pena entrar no seu portfólio em 2024 (registre-se aqui para receber as próximas indicações).

Essa criptomoeda já transformou R$ 3.676 em um patrimônio milionário; há espaço para mais?

Na última publicação de Valter Rebelo no Insights, comunidade gratuita e exclusiva para quem quer receber as melhores recomendações de investimentos, o especialista da Empiricus indicou uma criptomoeda que não tem tanto buzz da mídia, mas que vem se destacando ao longo dos anos.

Fora do radar dos leigos, porém bem respeitada entre os entusiastas cripto e até mesmo por multinacionais, essa cripto foi lançada em 2017 e já está entre os TOP 20 ativos digitais de maior capitalização do mercado. Hoje, ela custa menos de 2 dólares, o equivalente a pouco mais de R$ 6. Em 2021, ano de alta de preços, o ativo valorizou mais de 27.100%. Isso quer dizer que quem apostou no início daquele ano, conseguiu transformar:

R$ 10 investidos em R$ 2.720

R$ 200 investidos em R$ 54.400

R$ 1000 investidos em 272.000

E bastava investir R$ 3.676 para acumular R$ 1.000.000 na conta.

O bonde ainda não passou: especialista está confiante sobre uma nova alta expressiva dessa criptomoeda

O ano de 2024 está recheado de gatilhos de valorização. Além dos ETFs de bitcoin aprovados em janeiro nos EUA, temos também a expectativa de corte na taxa de juros americana, e claro, o halving, que está programado para acontecer em abril.

Halving é o evento que reduz a emissão do bitcoin em 50%. Historicamente, há o registro de grandes altas do bitcoin e altcoins antes e, principalmente, após o halving.

Para você ter uma ideia, apenas no último mês, a criptomoeda indicada por Valter Rebelo valorizou 48.51%. E ela não está nem perto da sua máxima histórica, veja:

Tem muito espaço pra crescer. Na comunidade Insights (clique aqui para participar), Valter disse estar “tranquilo” com essa moeda. O especialista alerta que sua valorização pode não ser da noite para o dia, mas que diante do preço de entrada, o investidor está novamente diante de uma oportunidade para lucrar. Enquanto o BTC fica cada vez mais caro, essa cripto custa pouco mais de 1 dólar. Essa é a vantagem das altcoins: é muito mais fácil pegar carona em grandes valorizações e multiplicar o seu dinheiro investindo pouco. E se você for esperto, ainda dá tempo de poder aproveitar essa alta em 2024.

Libere o nome desta criptomoeda gratuitamente e saiba como investir

Muito mais que uma simples moeda digital, essa cripto faz parte de um verdadeiro ecossistema de tecnologia. E não é só o especialista de criptomoedas da Empiricus que está confiante com ela. Até empresas globais, como Disney, Starbucks e Nubank fecharam parcerias com esse projeto por conta de seu grande potencial tecnológico de software. Entrando em mais detalhes, estamos falando de um projeto que consiste em uma solução de escalabilidade para Ethereum. Ele visa proporcionar transações mais rápidas e mais acessíveis na rede. Como? “Habilitando uma rede infinitamente escalável de blockchains soberanos que parece uma única cadeia”, segundo a descrição do próprio projeto.

Na prática, isso se dá através da criação de blockchains compatíveis que podem interagir com a rede Ethereum principal, permitindo uma maior escalabilidade e a criação de uma Internet de blockchains. Justamente por conta de sua complexidade, é comum que leigos não entendam a sua proposta. Mas para o especialista da Empiricus, as suas taxas baratas e soluções adaptáveis a vários tipos de demanda a tornam um projeto valioso, que fará a ponte entre empresas de riquíssima propriedade intelectual e a internet descentralizada.

“Além disso, esse projeto continuará se beneficiando dos efeitos de rede da ethereum, a maior e mais segura plataforma de contratos inteligentes”, afirma Valter Rebelo. Para conferir o nome dessa criptomoeda, bem como o passo a passo para investir nela e o relatório completo de sua tese de investimentos, é só clicar no botão abaixo:

Esse é o convite exclusivo da comunidade Insights, dedicada para investidores que desejam receber recomendações mensais da casa de análise que já entregou valorizações de até 30.000% com uma única moeda para seus assinantes. É lá que Valter Rebelo liberou sua indicação como cortesia. Para conferir, você não paga nada — basta se cadastrar.