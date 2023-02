Fora do ‘BBB 23’, Cristian é colocado contra a parede ao vivo: ‘Não pensei em intolerância religiosa’

Brother foi criticado pelas declarações que deu dentro da casa sobre a religião de Fred Nicácio; ele se desculpou

Reprodução/Globo Cristian pediu desculpa pelas falas sobre a religião de Fred Nicácio



Quinto eliminado do “BBB 23” com 48,32% dos votos, Cristian falou sobre sua polêmica passagem pelo reality no “Mais Você” desta quarta-feira, 22. Dois dias antes da sua saída, o brother foi acusado de intolerância religiosa após dizer a Key Alves e Gustavo que viu Fred Nicácio parado em frente a cama deles durante a noite: “Ele estava parado fazendo uns negócios com os negócios dele [na mão]”. Após assistir ao vivo as imagens desse dia, Cristian viu que Fred apenas saiu do quarto durante a noite e quando voltou teve dificuldade de achar sua cama por estar escuro. Ele então pediu desculpa: “Não pensei em intolerância religiosa, não pensei que ele estava fazendo algum mal. Não foi minha intenção falar da religião de ninguém. Preconceito não vem comigo, não está enraizado na minha vida. Foi um erro ali e o que me tirou do programa. Peço desculpa para ele publicamente, não foi na maldade e foi sem intenção nenhuma”.

Cristian acrescentou que é “muito curioso sobre religiões” e afirmou que quer conversar com Fred quando o médico deixar o jogo. “Não desacreditei da religião dele, quero ter uma conversa. No dia da eliminação, eu perguntei para ele da religião dele. Me trouxe curiosidade e a gente não teve tempo de ter uma conversa franca sobre o que aconteceu naquela noite. Esse medo foi o que me eliminou”, declarou o brother. Assim que deixou a casa mais vigiada do Brasil, o empresário descobriu, por exemplo, que Key e Gustavo falaram mal dele pelas costas. “Muita informação para viver agora”, comentou. “É um jogo em que a emoção está à flor da pele a todo momento. Não é só sobre pessoas. Foi criado meio por quartos, não eram as pessoas que tínhamos afinidade, pessoas diferentes, culturas, pensamentos, organizadas, desorganizadas.”