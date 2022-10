Jojo se manifesta sobre o fim do relacionamento: ‘Não estou nem sabendo de nada’

Cantora explicou a situação pelas redes sociais após o militar anunciar o término do casamento

Reprodução/Instagram/jojotodynho Lucas Souza anunciou o término do casamento com Jojo Todynho



A cantora Jojo Todynho se manifestou pelos stories do Instagram sobre o fim do relacionamento anunciado por Lucas Souza na tarde deste sábado, 8. O anúncio pegou a cantora de surpresa. “Boa tarde, meus amores! Olha, gente, eu estou no shopping e vou sentar para ler tudo porque não estou nem sabendo de nada. Vim trazer minha afilhada para comprar o presente dela”, disse minutos após a publicação do ex-companheiro. Pouco tempo depois ela. Apesar do ocorrido, a cantora se mostrou bastante tranquila. “Gente, vamos lá. Estou no shopping, então vou ser breve. Hoje, eu e o Lucas tivemos briga de casal, como todo mundo, e ele tomou a atitude dele. E está tudo certo. Se ele tomou a atitude dele, está tudo maravilhosamente bem. E é isso, vamos curtir o sábado. Beijo, fiquem com Deus!”. “Desde já, quero agradecer a todos que estão mandando mensagens de carinho. Muito obrigada, eu estou bem, viu?”. Mais cedo, Lucas Souza fez uma postagem anunciando o término do casamento com a artista. “Desejo a ela toda a felicidade do mundo e que continue com essa luz e carisma que só ela tem”, disse o militar.