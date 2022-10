Lucas Souza anuncia fim do casamento com Jojo Todynho

Militar se manifestou sobre o término neste sábado, 5; eles estavam casados desde janeiro

Reprodução/Instagram/jojotodynho Lucas Souza e Jojo Todynho estavam casados desde janeiro



Chegou ao fim o casamento entre Jojo Todynho e o militar Lucas Souza. A informação sobre o término foi divulgada pelo ex-companheiro em uma publicação no Instagram, neste sábado, 8. Na postagem, ele disse que o momento não está sendo fácil e pediu respeito. “Nem só de amor uma relação se constitui, o respeito, lealdade e a gratidão são essenciais! Em respeito as pessoas que tem um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida onde estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados! Peço que respeitem esse momento de dor, que não está sendo nada fácil para mim! Desejo a ela toda a felicidade do mundo e que continue com essa luz e carisma que só ela tem”, escreveu o militar acompanhado de uma foto da cerimônia de casamento, onde ele está beijando a testa da cantora. Os dois se casaram em janeiro deste ano, no Rio de Janeiro.