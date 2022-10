Record tira telejornal do ar após suspeita de ataque hacker

Seriado ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ foi colocado às pressas no lugar do ‘Fala Brasil’

Reprodução/TV Record O programa "Fala Brasil" é apresentado por Mariana Gody



A TV Record enfrentou falhas técnicas na manhã deste sábado, 8, e, por volta das 9h, tirou às pressas do ar o telejornal “Fala Brasil”. Profissionais que trabalham na emissora confirmaram ao site da Jovem Pan que há a suspeita de ataque hacker, com sequestro de acervo e reportagens. Para substituir o programa jornalístico, foi colocado no lugar um episódio do seriado “Todo Mundo Odeia o Chris”. Algumas pessoas que trabalham na empresa foram liberadas para voltar para casa. A situação foi normalizada por volta do meio-dia, quando entrou o programa “A Escola do Amor”, da Igreja Universal do Reino de Deus.