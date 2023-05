Jojo Todynho celebra primeiro estágio em Direito: ‘Outro patamar’

Cantora, que está no primeiro semestre da faculdade, compartilhou a novidade com seus seguidores no Instagram

Reprodução/Instagram/jojotodynho Jojo Todynho está no primeiro semestre da faculdade de Direito



Jojo Todynho usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 17, para celebrar seu primeiro estágio em Direito. A cantora está no primeiro semestre da faculdade e não escondeu a felicidade pela conquista em conversa com seus seguidores. Ela detalhou sobre a preparação para começar atuar em seu novo trabalho e destacou a importância em estagiar com uma grande juíza do Rio de Janeiro. “Vou ter que correr lá no Village Mall e comprar aquele look de milhões, porque pasmem: eu vou estagiar com uma das melhores juízas, Tula Mello. Que isso? Estou em outro patamar”, disse a funkeira, em uma transmissão pelo Instagram. Ela também revelou quais serão os próximos passos após terminar a faculdade de Direito. “Futura advogada e delegada chefe da Delegacia de Atendimento à Mulher. Esse é o meu objetivo”. A cantora disse que o nome de seu futuro escritório: “Um tiro de Justiça”. No entanto, foi corrigida por uma profissional ao lado, que informou Jojo que não é permitido nome fantasia em escritório.