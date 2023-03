JoJo volta ao Brasil após 15 anos e mostra que fama é atemporal

Dona do hit ‘Too Little, too late’, de 2006, a norte-americana foi um dos destaques do Festival Grls!

Flavia Matos/Jovem Pan Jojo estreia em breve o musical da Broadway 'Moulin Rouge'



A cantora norte-americana JoJo foi uma das atrações principais do primeiro dia do Festival Grls!, no Centro Esportivo Tietê, em São Paulo. A artista não se apresentava no Brasil há 15 anos, mas isso não foi problema para os fãs lotarem o festival (foi até difícil assistir com tanto celular e balões de coração pro alto). Durante todo o dia, os fas desfilaram com camisas da cantora e ficaram sete horas na grade. Hits de toda a sua carreira foram apresentados e cantados a plenos pulmões. Com uma roupa azul e verde brilhante, JoJo mostrou sensualidade e um vozeirão. Ela fez homenagens ao público LGBTQIA+, recebeu presentes, falou em português e fez cover de Rihanna e Anitta. O encerramento não poderia ser diferente de Too Little too Late, de 2006. Passaram pelo palco neste sábado Rachel Reis, Lexa, Margareth Menezes, Mariah Angeliq e Duda Beat.