Jonathan Majors é demitido da Marvel após ser considerado culpado de agressão e assédio

Frederic J. Brown / AFP US actor Jonathan Majors attends the 95th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California on March 12, 2023. (Photo by Frederic J. Brown / AFP)



O ator Jonathan Majors foi considerado culpado das acusações de agressão e assédio movidas por sua ex-namorada, Grace Jabbari, em março deste ano. A sentença do caso será divulgada no próximo dia 6 de fevereiro. No entanto, Majors foi considerado inocente de outras duas acusações: agressão intencional de terceiro grau e assédio agravado. A prisão de Majors ocorreu no dia 25 de março, logo após sua ex-namorada denunciá-lo por agressão, estrangulamento e assédio. Os advogados do ator afirmam que a ex-companheira está mentindo e que possuem “evidências irrefutáveis” para comprovar sua inocência. Jonathan Majors é conhecido por seu trabalho em filmes como “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” (2023) e “Creed 3” (2023). Horas após a notícia ser divulgada, segundo o site “Deadline”, a Marvel decidiu romper o vínculo com o artista.