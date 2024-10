Juiz nega fiança e julgamento de Diddy é marcado para 2025

Preso desde setembro, produtor musical responde a diversas acusações, incluindo extorsão, tráfico sexual, agressão física e envolvimento em prostituição

ANGELA WEISS / AFP A defesa de Diddy apresentou uma moção que alega a existência de uma "campanha difamatória" contra ele, solicitando a desqualificação de algumas testemunhas



O rapper Sean Diddy enfrentará um julgamento em maio de 2025, após ser acusado de abuso sexual por mais de 100 pessoas. A data foi estabelecida pelo juiz Arun Subramanian durante uma audiência pré-julgamento. Desde 16 de setembro, Diddy está detido e responde a diversas acusações, incluindo extorsão, tráfico sexual, agressão física e envolvimento em prostituição, mantendo sua inocência.

A defesa de Diddy apresentou uma moção que alega a existência de uma “campanha difamatória” contra ele, solicitando a desqualificação de algumas testemunhas. Até o momento, dois pedidos de fiança foram negados, e o rapper permanece sob custódia enquanto o caso avança. As investigações continuam em andamento, com a coleta de dados em suas propriedades e a oitiva de mais testemunhas. A situação se complica à medida que novas informações surgem, e a equipe jurídica de Diddy busca contestar as alegações feitas contra ele.

O caso tem gerado grande repercussão na mídia, refletindo a gravidade das acusações e o impacto que isso pode ter na carreira do artista. A expectativa é alta para o desfecho desse processo, que promete ser um dos mais comentados nos próximos anos.

Publicada por Matheus Oliveira