Juliette alerta fãs sobre golpe de influenciadores: ‘Tenham cuidado’

Vencedora do BBB 21 chamou atenção para propagandas enganosas de jogos que prometem ganhos fáceis

Juliette Freire detona prática adotada por influenciadores



A cantora Juliette Freire alertou seus fãs sobre uma prática que vem sendo adotada por influenciadores. Vencedora do Big Brother Brasil 21, Juliette criticou o anúncio de jogos que prometem ganhos fáceis, mas que podem se tratar de propagandas enganosas. “Seguinte: vocês lembram que, há um tempo atrás, alertei aqui que: cuidado com essas propagandas que colocam a minha imagem dizendo que estou estimulando a compra de jogos ou de uma forma fácil de ganhar dinheiro, esse tipo de mídia. Falei pra vocês terem cuidado que não é verdade”, avisou. Em seguida, ela fez um alerta aos seus fãs e disse que nada na vida é fácil: “Tenham muito cuidado, muito cuidado de que forma vocês estão sendo influenciados. Não existe fórmula mágica, minha gente, não existe nada fácil. Prestem atenção nas pessoas que vocês seguem, o cuidado que elas têm na escolha de marcas que têm história, que têm propósito e, principalmente, na credibilidade da pessoa que está indicando alguma coisa pra vocês, que está influenciando vocês a comprarem algo, algum produto, seja lá o que for”. Por fim, ela finalizou pedindo para seus seguidores não acreditarem em propostas mirabolantes. “Estou protegendo os meus e vocês são os meus. Não acreditem, desconfiem tanto dessas propostas mirabolantes, de produtos com promessas mirabolantes e de pessoas que fazem isso”, finalizou.