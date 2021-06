‘Lari Cel’: Larissa Manoela lançou sua própria operadora de telefone? Entenda

Lançamento feito para ‘Larinaticos’ oferece planos pré-pagos a partir de R$ 25 e cobertura 4G em todo o país; serviço usa sinal da TIM

Imagem: Reprodução/Instagram @laricel Lançamento gerou polêmica e virou alvo de piadas entre os internautas nas redes sociais



A atriz Larissa Manoela anunciou nesta sexta-feira, 4, o lançamento de sua própria operadora de celular, a Lari Cel. “É real oficial! A espera acabou. Minha operadora de telefonia móvel está sendo lançada agora pra vocês. Acredito que além de estarmos conectados pela vida agora estaremos conectados literalmente por um sinal potente de internet. Temos muitos benefícios e se eu fosse você já mudava pra Lari Cel”, publicou a atriz em seu perfil nas redes sociais. A operadora, que já está em funcionamento, oferece serviços como planos pré-pagos a partir de R$ 25, WhatsApp ilimitado, ligações sem custos adicionais para outras operadoras ou Estados, acesso à maior cobertura 4G do país e atendimento com operadores 24 horas.

A empresa por trás da operadora feita para “Larinaticos”, como informa o site oficial da marca, é a Dry Company. A companhia trabalha com o licenciamento de marcas no modelo de operação chamado de Mobile Virtual Network Operator (MVNO), responsável por prestar Serviço Móvel Pessoal sem possuir uma rede própria. Por isso, a Lari Cel utiliza o sinal da operadora TIM. O lançamento da atriz de 20 anos gerou polêmica e virou alvo de piadas entre os internautas nas redes sociais. “A existência da Larissa Manoela é algo tão engraçado, como pode o fato dela ter criado uma operadora de telefonia ser a coisa mais cômica que eu li em meses?”, disse um comentário no Twitter que acumula 56,8 mil curtidas. Outro tweet que repercutiu na rede social chama a atriz de “lenda do Marketing” porque “após ter o número vazado diversas vezes criou a própria operadora”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Confira a repercussão do lançamento nas redes sociais:

a existencia da larissa manoela eh algo TAO engraçado pra mim como pode ela ter criado uma operadora de telefonia ser a coisa mais cômica que eu li em meses — luc (@amomitski) June 4, 2021

o 4G da operadora da larissa manoela pic.twitter.com/BYG8vwzL8V — a pobe da queer senhor (@unaxvx) June 4, 2021

O ano é 2036. Após uma intensa batalha judicial, a Apple finalmente cede e anuncia sua venda para a operadora Laricel. A líder suprema Larissa Manoela se torna, finalmente, proprietária de todas as empresas. — instituto gamaleya para vacinas aprovadas (@iagogracinha) June 4, 2021

1 de janeiro: 2021 vai ser um ano mais normal que 2020 4 de junho: operadora de celular da Larissa Manoela https://t.co/4SHDrRvrYg — suporte técnico da laricel (@cuscuzero) June 4, 2021