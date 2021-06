Juliette e Anitta se encontram pela primeira vez e cantora brinca: ‘Vim cobrar o aluguel’

Vencedora do BBB 21 estava hospedada na casa da cantora no Rio de Janeiro enquanto a artista passava uma temporada nos EUA

Reprodução/ Instagram Anitta publicou foto beijando Juliette no Instagram



O tão esperado encontro ‘Junitta’ aconteceu nesta sexta-feira, 4. Hospedada na casa da cantora no Rio de Janeiro desde saiu do Big Brother Brasil, há um mês, Juliette teve uma surpresa com a chegada de Anitta dos Estados Unidos. As duas compartilharam os momentos desse encontro nos stories do Instagram. Em um deles a cantora brinca dizendo que ia “cobrar o aluguel” de Juliette por se hospedar em sua casa. A vencedora do reality logo respondeu de forma humorada. “Posse e propriedade. Você tem a propriedade, mas a posse é minha. Me apossei de tudo”, disse. Em vídeos compartilhados no perfil de Juliette, as duas se abraçam e a paraibana compara a artista com “uma criança”, tirando ela do chão. Durante o BBB 21, a Juliette sempre disse que admirava muito Anitta por suas conquistas e posicionamentos.