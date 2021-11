Lary Bottino provoca Bil Araújo: ‘Só fala de mim desde que eu saí, será que eu sou a nova Karol Conká?’

Em entrevista ao Pânico, a influenciadora falou sobre sua passagem pela Fazenda 13 e esclareceu motivo de treta com Anitta: ‘Pensei que ela ia me julgar por pegar dois’

Reprodução/Pânico Lary Bottino foi a convidada do programa Pânico desta quarta-feira, 24



Nesta quarta-feira, 24, o programa Pânico recebeu a ex-Fazenda 13 Lary Bottino. Em entrevista, ela contou que tentou controlar sua personalidade para o reality show e alfinetou o colega de reality Bil Araújo. “O Bil só fala de mim desde que eu saí, será que eu sou a nova Karol Conká? Sou espontânea, sincera, às vezes até muito impulsiva. Na Fazenda tentei ser controlada e não gostaram, queriam a maluca”, afirmou a influenciadora, que também falou sobre suas brigas com outros famosos: “Nunca mais vão tirar minha paz, eu sei quem eu sou, deixa a galera falar. No final, sempre a verdade aparece. Fiquei depressiva com essa história de que tinha roubado a pulseira da Ariadna. Eu sei quem eu sou.”

Lary ainda falou sobre sua treta com a Anitta. Segundo ela, a discussão aconteceu de uma maneira diferente da que repercutiu em veículos de entretenimento, que especularam que Lary teria se relacionado com o mesmo homem que a cantora em uma viagem para o exterior. “Vocês interpretam o que vocês querem. Nada a ver. Eu fiquei com uma pessoa x, ela nem conhecia. Eu já contei essa história. A gente estava numa viagem, eu me relacionei com um cara, ela perguntou ‘e aí, rolou?’, e eu disse que não, porque não queria que ninguém soubesse. Eu não quis falar do cara, guardei para mim. Eu tive uma amizade que me julgava muito pelo que eu fazia, foi imaturidade mesmo. Pensei que ela ia julgar por pegar dois, foi coisa da minha cabeça. Na hora veio uma insegurança minha e não quis falar. Está tudo em paz, pedi desculpa. Ela vive a vida dela e eu vivo a minha.”

A influenciadora ainda se disse apaixonada por comunicação e que tem planos para se tornar uma apresentadora com programa próprio no futuro. “Sempre soube que queria fazer algo com comunicação. Comecei a fazer cinema e não gostei. Eu tinha mais seguidores que a galera normal no meu bairro. Nesse momento o ‘De Férias Com o Ex’ me chamou. Eu faço de tudo pra ser apresentadora, para ter o meu programa. Hoje estou fazendo meu quarto reality.”

Confira na íntegra a entrevista com Lary Bottino: