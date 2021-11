Zé Felipe revela tamanho do seu ‘trem’ e impressiona Tatá Wernack; assista

Cantor demonstrou com as mãos quanto mede seu órgão genital; já Virgínia Fonseca revelou que vive filmando a parte íntima do marido sem perceber: ‘Direto sem cueca’

Reprodução/Multishow/24.11.2021 Zé Felipe demonstrou com as mãos o tamanho do seu órgão genital



O casal Zé Felipe e Virgínia Fonseca participou do programa “Lady Night”, que foi ao ar na noite de terça-feira, 23, no Multishow, e uma brincadeira na qual o cantor sertanejo expôs um detalhe íntimo virou assunto nas redes sociais. Em uma brincadeira, a apresentadora Tatá Wernack perguntou se o artista preferia mostrar com as mãos o tamanho do seu “trem” ou falar qual é a capital da Turquia. Sem papas na língua, Zé Felipe mostrou com as mãos o tamanho do seu pênis e comentou: “Ele não é muito grande não, mas ele é grosso”. Virgínia chamou a atenção do marido e Tatá logo brincou: “É um palhacinho que tem sua presença. Dependendo do ângulo, funciona”.

A apresentadora aproveitou a situação para fazer uma piada envolvendo seu marido, o ator Rafael Vitti: “Viu, Rafa, como as pessoas falam sobre isso [de forma] normal, você pode conviver tranquilamente com isso”. Tatá ainda comentou com seus convidados: “Rafa chora”. Durante o “Lady Night”, o casal também revelou que já fez comprinhas em um sex shop e contou que Virgínia já teve que apagar stories porque o sertanejo apareceu no fundo mostrando demais. “Direto o Zé Felipe anda sem cueca, fica só de bermuda e quando levanta aparece o p** dele, aí tem que apagar”, comentou a influenciadora. O filho de Leonardo comentou que é bom ficar sem cueca em casa. “Ela filma tudo e de vez em quando pega o moleque”, disse aos risos.