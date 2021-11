Fred se declara à Bianca Andrade após boatos de traição: ‘Olhando nossas fotos e chorando’

Youtuber disse que ficou morrendo de saudade da influenciadora durante viagem ao Catar; ele também desmentiu que traiu a esposa e disse que já procurou seus advogados

Reprodução/Instagram/fred/24.11.2021 Fred desmentiu que traiu Bianca Andrade durante viagem ao Catar



O youtuber Fred, do canal “Desimpedidos”, fez uma declaração de amor à influenciadora digital Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa, após boatos de que ele teria traído a parceira durante uma viagem que fez ao Catar, nos Emirados Árabes. Fred postou uma foto abraçado com a ex-participante do “BBB 20” e escreveu: “Estava morrendo de saudade e ansioso demais para te encher de beijo, te dar uns cheirinhos e entregar os presentinhos que eu trouxe. Foram sete dias olhando nossas fotos e chorando de alegria e de orgulho de tudo que estamos construindo juntos. Agora não tem lugar melhor no mundo do que seu abraço. É gostoso demais pensar em alguém durante o dia todo e a melhor parte é que você está aqui do meu lado para tudo. Te amo de um jeito que eu nem sabia que dava para amar alguém”.

Os boatos de traição dominaram as redes sociais após Fred aparecer em um vídeo dançando com três mulheres em uma balada. Ao retornar ao Brasil, o youtuber fez uma série de stories desmentindo os rumores e afirmando que tomaria medidas legais, pois está cansado desse tipo de desconfiança. “Não aguento mais! É um desrespeito para mim enquanto pessoa, marido, pai, jornalista, profissional. Cansei disso, estou falando com os meus advogados e vamos tomar as devidas providências”, afirmou. Bianca também comentou sobre o assunto nas redes sociais e apoiou o marido: “Deixa a gente em paz, a gente tem um bebê de quatro meses, a gente está vivendo a nossa vida. Chega, isso estressa, cansa, desgasta”.