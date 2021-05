Arthur Picoli reclama de cobranças após participação no ‘BBB 21’: ‘Pessoal chato’

Ex-BBB fez um desabafo e falou que tem muita gente que gosta de ‘infernizar a vida alheia’

Reprodução/Instagram/arthurpicoli/28.05.2021 Arthur Picoli criticou nas redes sociais as pessoas que ficam cuidando da vida alheia



O educador físico Arthur Picoli, que participou do “BBB 21”, ficou irritado com as críticas que tem recebido após sair do reality. “Infelizmente, a galera quer infernizar a vida alheia, vou explicar: vai para a festa? Está errado (realmente está). Não vai para a festa? Antissocial. Toma vacina? Aproveitador, furador de fila. Se nega a tomar? Irresponsabilidade social. Compra um gato, são sete vidas para cuidar”, escreveu o crossfiteiro no Twitter na manhã desta sexta-feira, 28. Uma seguidora comentou: “Para de dar atenção para esse povo que não tem nada para fazer da vida e dá atenção para gente que gosta de tu”. O ex-BBB respondeu que isso não está acontecendo apenas com ele: “Não é sobre minha vida, é sobre a vida de todo mundo. Pessoal chato do caralh*”. Dentro do “BBB 21”, Arthur gerou polêmica pelo seu relacionamento com a atriz Carla Diaz, que foi considerado abusivo. Após deixar o jogo, o ex-participante do “BBB 21” expôs que estava recebendo ameaças de mortes nas redes sociais e, recentemente, o crossfiteiro também rebateu as críticas por ter tomado a vacina contra a Covid-19 aos 26 anos. “Para começo de conversa, eu sou licenciado e tenho bacharel em educação física. Eu iniciei minha carreira na área da licenciatura, na vertente pedagógica, onde comecei com os projetos sociais. Então, eu podia, sim, ser vacinado e estou torcendo para que chegue a vez de todos”, declarou nos stories do Instagram.