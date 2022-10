Lexa fica machucada após fã invadir palco e tentar beijá-la à força; veja

‘Estou toda machucada e arranhada, por favor, gente, cuidado’, desabafou a artista nas redes sociais

Reprodução/Instagram/lexa/Twitter/mcluttico__ Lexa fez um desabafo após fã invadir palco durante show



A cantora Lexa relatou que ficou com ferimentos após um fã invadir o palco no show que realizou na última terça-feira, 11. Nas redes sociais, a artista fez um desabafo e pediu mais cautela. “Um fã invadiu o palco e tentou me beijar à força, estou toda machucada e arranhada, por favor, gente, cuidado para não se machucarem e [para] também não me machucarem”, declarou a artista. O fã que invadiu o palco comentou a publicação da cantora e pediu desculpas por sua atitude. “Já te pedi desculpa pessoalmente e peço desculpa aqui também, eu não queria beijar sua boca não, só seu rosto, como beijei a testa da Luísa Sonza. E, Lexa, você é perfeita, sem defeitos, maravilhosa”, escreveu o fã, que enfatizou em um outro post que não tinha a intenção de beijar a boca da cantora. “Eu sei que você é casada e jamais faria isso.” Lexa oficializou a união com o cantor MC Guimê em 2018. A artista respondeu o fã que invadiu o palco: “Obrigada pelo carinho, amor, só cuidado na próxima, estou toda arranhada (risos)”. O jovem voltou a pedir desculpas: “Eu estou me tremendo todo agora, nunca seria minha intenção te arranhar, Lexa. Na verdade, nem lembro que eu fiz isso. Acredito que foi na hora que te abracei. Mil desculpas, meu coração está partido”.