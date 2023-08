Cobra aparece em alface e assusta grupo de amigas; veja vídeo

Registro viralizou nas redes sociais; réptil foi visto rastejando dentro da pia

Reprodução/Instagram/@dra.mariannalacerda

O vídeo em que aparece uma cobra em meio a um pé de alface viralizou nas Internet nos últimos dias. A dentista Marianna Lacerda, que mora em Goiânia, comprou a verdura com o objetivo de gravar a preparação de um prato com as amigas, mas assim que tirou o alface da embalagem a cobra apareceu rastejando dentro da pia. A situação foi gravada e publicada nas redes sociais de Marianna. “E eu e minhas amigas que compramos uma alface no mercado e tinha uma cobra jararaca dentro dela”, brincou na legenda. Uma das amigas conseguiu pegar o réptil com o cabo de um rodo “para soltar no seu habitat natural”, conta ela no vídeo. “Morri, mas passo bem. E a lição do dia é: cuidado onde vocês compram alface”, continua ela rindo da situação. “Tô traumatizada com alface”, finaliza.