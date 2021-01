Boas energias e mais dinheiro: saiba como o Feng Shui pode te ajudar a começar bem 2021

Arte milenar chinesa ajuda a harmonizar os ambientes da casa e mudar as energias da sua família e de si próprio

Pixabay No Feng Shui, os objetos decorativos e a posição dos móveis são determinantes para atrair energias positivas



Com a chegada de 2021, as pessoas estão ávidas por energias positivas para compensar o turbilhão de sentimentos de 2020. Existem algumas alternativas como buscar a espiritualização, tentar entender mais sobre si mesmo e até mudar as energias dentro da sua casa. O Feng Shui, uma arte milenar chinesa que usa forças energéticas para harmonizar os ambientes, pode ser uma boa saída para começar o novo ano de uma forma mais vibrante. A palestrante e consultora Mariangela Pagano afirmou que é fundamental pensar a casa como um ser vivo. “O Chi é a energia vital que flui de todas as coisas, e é importante ter um fluxo de Chi no ambiente”, explicou, em entrevista à Jovem Pan. “Cada momento pode ser um ano novo para investir nos seus sonhos e colocar à sua volta elementos que façam sentido. O Feng Shui é isso. É colocar as coisas que vibrem a seu favor”, completou. Mas como começar no Feng Shui? “Caso não possa mexer muito em casa, mude a posição em que toma o café da manhã. Isso faz com que você tenha um ângulo diferente da casa. Mexe com a nossa mente. Pode ser uma nova maneira de ver uma situação em que você está vivendo e reagir de maneira positiva. Estar aberto a mudanças é importante”, explica Mariangela. Segundo ela, é necessário olhar para a casa da mesma forma com que olhamos para nós mesmos. Autora do livro-caixinha “Feng Shui: 50 práticas para o equilíbrio energético”, a especialista faz uma analogia para explicar o processo. “Você presta atenção aos ruídos da sua casa? E os ruídos da sua mente? Colocar lubrificante nas portas pode resolver o problema em casa. Pensar nas soluções em vez de ser negativo sempre é uma forma de eliminar os ruídos que bagunçam o Chi. É uma ação ‘ying e yang’, trabalhar o dentro e o fora”, acrescentou.

Usando o Feng Shui para evoluir financeiramente

Além de harmonia e boas energias, os especialistas dizem que é possível conquistar mais sucesso na vida financeira usando princípios do Feng Shui. A consultora Silvia Cesar, autora do livro “Good Vibes For You – Um Novo Olhar Sobre o Feng Shui”, afirma que o segredo do sucesso está na cozinha. “O elemento mais importante na casa para trazer prosperidade é o fogão. Para o chinês, a cozinha é sinônimo de prosperidade. Se você não tem alimento, você não tem riqueza nem dinheiro. Tudo tem que estar funcionando, todas as bocas, o forno e aquele ‘click’. Senão atrapalha muito a vida financeira da pessoa.”

Outro elemento que, segundo o Feng Shui, ajuda a atrair dinheiro é o vaso da fortuna (cerâmica branca e azul). “Ele é uma das curas mais antigas. Você tem alguém da família que está mal de dinheiro e não quer falar, você quer ajudá-lo e não sabe como? Dê esse vaso de presente. Os chineses gostam de dar isso no início do ano para trazer prosperidade. Coloque-o no centro da casa, para aumentar sua renda”, indica Silvia. Mas não basta só ter esses itens, é importante emanar energias positivas. “A intenção é o mais importante de tudo. É a energia que vai trazer o que você quer.” E os sapinhos dourados e elefantes com a tromba para cima que tanto ouvimos falar como instrumentos para atração de prosperidade? Será que eles funcionam? “No Feng Shui o elefante é sabedoria, não prosperidade. Mas pode usar, o Feng Shui não é contra nenhum símbolo. Se usar o símbolo certo no lugar certo, você alcança o que quer mais rápido”, afirma.

Confira as dicas das consultoras ouvidas pela Jovem Pan para começar 2021 com ótimas vibrações: